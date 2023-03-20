У ЦАР на золотому руднику вбили девʼятьох китайців. Підозрюють найманців «ПВК Вагнера»

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Reuters

У Центральноафриканській Республіці група невідомих людей напала на золотий рудник, який належить китайській компанії. Під час нападу загинули девʼять громадян Китаю, а в атаці підозрюють найманців російської «ПВК Вагнера».

Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що у нападі звинуватили групу озброєних повстанців. Але там виступили з заявою про непричетність до атаки і натомість звинуватили «вагнерівців».

Сам рудник відкрився лише кілька днів тому. За кілька днів до цього невідомі озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході ЦАР, «що спонукало президента спланувати поїздку до Китаю, щоб заспокоїти інвесторів».

Спочатку в нападі підозрювали повстанську «Коаліцію патріотів за зміни» (КПЗ). Однак того самого дня їхній «речник» переклав відповідальність на «вагнерівців».

Напад на золоту копальню «Чимболо» стався близько 5-ї ранку. Повстанці кажуть, що напад «вагнерівців» був спрямований на те, щоб залякати китайців та самим закріпитися в цій частині країни.