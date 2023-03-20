Загибель чотирьох військових у «Десні»: ДБР назвало причину

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Державне бюро розслідувань повідомило, що причиною загибелі чотирьох військовослужбовців у 169 навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого (Чернігівська область) став розрив боєприпасу під час штатних стрільб.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України). Тіла військовослужбовців направили до Чернігівського облбюро судово-медичної експертизи для відповідних досліджень. Ніяких інших деталей у ДБР не повідомили.