Генштаб: Сили оборони України відбили 69 атак за добу та знищили ще 700 окупантів

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Російська армія продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили 69 російських атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу українська авіація вдарила по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1-2», сім разів вразила райони скупчення окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. Також українські захисники знищили російський безпілотник типу «Зала».

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор», три райони скупчення росіян та їхньої військової техніки та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 700 військових, пʼять танків, 16 бойових броньованих машин та девʼять артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 165 610 росіян.