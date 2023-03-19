Науковці зʼясували, чому крижана оболонка супутника Юпітеру обертається швидше за ядро

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NASA

Дослідники з Лабораторії реактивного руху (JPL) Каліфорнійського технологічного інституту в США та Університету Хоккайдо в Японії розгадали таємницю крижаної поверхні супутника Юпітеру Європи.

Про це пише ScienceAlert.

Учені зʼясували, що поверхня Європи обертається швидше, ніж решта космічного тіла, зокрема ніж металеве ядро. Досліджуючи це явище за допомогою суперкомпʼютерів NASA, науковці виявили, що причиною можуть бути океанські течії під поверхнею супутника.

Юпітер спричиняє припливні сили на Європі. Разом із тепловою енергією, яка виділяється внаслідок радіоактивного розпаду, тепло з надр Європи піднімається через океан до замерзлої поверхні та провокує течії. Ця сила настільки потужна, що здатна зрушити з місця крижаний панцир супутника. Товщина цієї криги точно невідома, але науковці стверджують, що вона може становити від 15 до 25 кілометрів.

«Для мене було абсолютно неочікувано, що того, що відбувається в океані, може бути достатньо, аби вплинути на крижану оболонку. Це було величезним сюрпризом», — розповів співавтор дослідження, вчений проєкту Europa Clipper Роберт Паппалардо з Лабораторії реактивного руху NASA.

У квітні 2023 року Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити апарат JUICE для вивчення трьох великих океанських супутників Юпітеру — Ганімеда, Каллісто та Європи.

А наприкінці 2024 року Американське космічне агентство (NASA) планує запустити орбітальний апарат Europa Clipper, який близько 50 разів пролетить біля Європи. За словами науковців, він зможе точно виміряти, наскільки швидко обертається крижаний панцир супутника.