Донеччина під обстрілами: У Краматорську загинули двоє цивільних, у Костянтинівці — один загиблий

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Донецька ОДА

Минулої доби на Донеччині через російський обстріл троє людей загинули, 17 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

По Краматорську росіяни били зі «Смерчів» та «Ураганів» касетними боєприпасами — там загинули дві людини, десятеро поранені. Снаряди пошкодили 76 приватних будинків, багатоповерхівку, два комунальні підприємства, футбольний манеж, частину ДСНС і парк Бернацького.

На Донецькому напрямку росіяни періодично обстрілювали Марʼїнську громаду. По Авдіївці вдарили з артилерії, обстріл пошкодив будинки на трьох вулицях.

По Костянтинівці окупанти тричі вдарили з артилерії та пʼять разів били з «Ураганів» касетними боєприпасами — загинула одна людина, пʼятеро зазнали поранень. Обстріл пошкодив 20 приватних будинків, багатоповерхівку, школу та крамницю. Ще один будинок частково зруйнований в Миколаївці.

У Бахмуті — двоє поранених, пошкоджені три багатоповерхівки та два приватні будинки. Ще чотири будинки постраждали у Васюківці. У Сіверську та Серебрянці також є пошкоджені будівлі.