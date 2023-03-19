Генштаб: Сили оборони України відбили понад 80 атак за добу, знищили 710 росіян та 21 ворожий танк

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Війська росії наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби Сили оборони України відбили 83 атаки. Епіцентром боїв залишається Бахмут.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українська авіація минулої доби 10 разів вдарила по скупченнях росіян. Сили ППО збили ворожий дрон Shfhed-136, а ракетники і артилеристи ЗСУ вразили сім районів, де перебував особовий склад і військова техніка окупантів.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 710 військових, 21 танк, 23 бойові броньовані машини та вісім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 164 910 росіян.