ГУР Міноборони: Росіяни більше не зможуть ракетними ударами вплинути на українську економіку та логістику

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Росія поки не відмовляється від масових ракетних ударів, але ця тактика вже провалилася й не зможе впливати на українську економіку чи логістику.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, окупанти використовують ракетні удари як спосіб залякування.

«Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3−4 тижні. Shahed використовують уже по-іншому: і кількісно, і за інтервалами. І високоточного ракетного озброєння стає справді мало», — сказав він.

Також Юсов наголосив, що росія справді відчуває дефіцит високоточних ракет, зокрема «Калібрів» та «Іскандерів». Проте застарілого озброєння в росіян ще багато.

«Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог уже не зможе», — вважають у ГУР.