Суд України засудив чотирьох військових росії до позбавлення волі від 10 до 12 років

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Четверо російських військових, які воювали проти України, отримали тюремні терміни — їх засудили до позбавлення волі від 10 до 12 років.

Як повідомляє Служба безпеки Україні, засуджених взяли в полон під Бахмутом і Вугледаром. За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів 10 років увʼязнення, іншим трьом — по 12 років.

Серед засуджених — командир мотострілецького взводу 2 армійського корпусу росії (так звана народна міліція «ЛНР»). Із 2014 року він воював проти сил АТО, а після початку повномасштабного вторгнення давав накази обстрілювати українські міста на сході з артилерійської установки «Піон».

Ще один військовий штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях. Один із загарбників у складі бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка, ще один охороняв російські тюрми на окупованих територіях.