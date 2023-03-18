Генштаб: Війська росії втратила в Україні вбитими ще 880 військових

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 16 березня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 880 військових, пʼять танків, сім бронемашин, вісім артилерійських систем і дві РСЗВ, 14 безпілотників, три одиниці автотехніки й одну одиницю спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: