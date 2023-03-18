Генштаб: Війська росії втратила в Україні вбитими ще 880 військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 16 березня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 880 військових, пʼять танків, сім бронемашин, вісім артилерійських систем і дві РСЗВ, 14 безпілотників, три одиниці автотехніки й одну одиницю спецтехніки.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:
- У ніч проти 18 березня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 із 16 дронів. Два дрони поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури в Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Жертв немає.