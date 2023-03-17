Starlink випускає «глобальний пакет» супутникового інтернету

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Twitter / SpaceX

Компанія SpaceX представила тариф Starlink Roam, який дозволяє отримати доступ до інтернету практично з будь-якої точки планети.

Користувачі можуть обрати портативну антену за $599 або антену, призначену для використання в русі, за $2 500. Цей тариф — це можливість для клієнтів використовувати Starlink у місцях, де підключення було ненадійним або повністю недоступним. Підписку можна буде зупиняти та відновлювати у будь-який час, при цьому рахунок стягуватиметься з кроком за один місяць.

Наразі послуга доступна лише в країнах, де Starlink офіційно представлений — ось мапа.

Компанія заявляє, що завдяки розширеним можливостям Starlink може підключатися до більшої кількості супутників, забезпечуючи стабільне підключення в дорозі. Обладнання призначене для стаціонарної установки на машині та стійке до важких природних умов.

«Starlink Roam ідеально підходить для клієнтів, які подорожують у місця, де підключення було ненадійним або зовсім недоступним», — ідеться на сайті.