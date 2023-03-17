Міноборони створює підрозділ для розслідування воєнних злочинів росії

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Міноборони України створює підрозділ з міжнародного права для розслідування воєнних злочинів росії.

Його утворять при Департаменті юридичного забезпечення. Підрозділ допомагатиме Офісу генпрокурора, Міністерству юстиції України та міжнародним інституціям.

«Це сприятиме розслідуванню російських воєнних злочинів, імплементації норм Міжнародного гуманітарного права, постанов ЄС і стандартів НАТО. Прихильність до міжнародного права — це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста», — заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Серед завдань підрозділу:

імплементація та виконання норм міжнародного права, а також відповідне співробітництво;

взаємодія з правоохоронними органами та міжнародними інституціями;

правова робота з укладання міжвідомчих міжнародних договорів;

адаптація законодавства у сфері оборони до законодавства Європейського Союзу;

участь у виконанні міжнародно-правових зобовʼязань.

Відділ також опікуватиметься впровадженням норм і стандартів НАТО у правові акти України, повʼязані зі сферою оборони, допомогою, санкційною політикою та відшкодуванням збитків.