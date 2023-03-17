Туреччина та Угорщина схвалять вступ Фінляндії до НАТО. Зі Швецією дискусії продовжаться

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Flickr / elise.kuijpers

Туреччина погодилася схвалити вступ Фінляндії до НАТО. Також за це проголосує і парламент Угорщини. Це єдині дві країни, які досі не ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Про це заявили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та очільник фракції керівної партії Угорщини «Фідес» Мате Кочиш.

Ердоган заявив, що Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, і схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Але зі Швецією дискусії продовжаться. У Туреччині вважають, що вона пока не виконала всі вимоги для того, щоб турки погодилися на вступ її до Альянсу.

Аналогічна ситуація і в Угорщині. Там заявили, що 27 березня розглянуть у парламенті та схвалять вступ Фінляндії до НАТО. Рішення щодо Швеції ухвалять пізніше.