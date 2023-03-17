У Дніпропетровській області цивільних повторно просять здати зброю. Влада дала ще 10 днів

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У Дніпропетровській області цивільних громадян повторно просять повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом ще 10 днів. Ідеться про зброю, яку видали на початку повномасштабного вторгнення.

Загалом в області видали дві тисячі одиниць зброї, з них 1,5 тисячі уже повернули, а ще 500 досі залишаються у цивільного населення.

Військова адміністрація встановила імена всіх людей, хто має таку зброю, і тих, хто її видав.

«Даю останній термін — ще 10 днів на добровільну здачу стрілецької зброї. Далі тільки відповідальність, відповідно до чинного законодавства. Зброя в незаконному обігу є неприпустимою», — наголосив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.