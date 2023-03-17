Нардеп від «Євросолідарності» Михайло Забродський написав заяву про складання мандата. Він повертається на службу до ЗСУ

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Народний депутат Михайло Забродський від фракції «Європейська солідарність» написав заяву про складання повноважень.

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«Складаю депутатські повноваження відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України», — йдеться в документі.

Згодом у партії «Європейська солідарність» повідомили, що Забродського призначають на «високу посаду в керівництві Збройних сил України».