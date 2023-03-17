Нардеп від «Євросолідарності» Михайло Забродський написав заяву про складання мандата. Він повертається на службу до ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Народний депутат Михайло Забродський від фракції «Європейська солідарність» написав заяву про складання повноважень.
«Складаю депутатські повноваження відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України», — йдеться в документі.
Згодом у партії «Європейська солідарність» повідомили, що Забродського призначають на «високу посаду в керівництві Збройних сил України».
- Навесні 2014 року Михайло Забродський пішов воювати в АТО. Під його командуванням 95 аеромобільна бригада виконувала задачу з блокування міст Словʼянськ і Краматорськ та утримувала важливий опорний пункт — гору Карачун. У 2015 році командував українськими силами під час боїв за Марʼїнку, став командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із 2017 року керував Антитерористичною операцією у Донецькій та Луганській областях. Герой України.
- У 2019 році його обрали народним депутатом ІХ скликання від партії «Європейська солідарність». У списку він був під номером 4 як безпартійний. Зараз є першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.