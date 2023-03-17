У Києві з 26 березня планують скоротити комендантську годину

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Київській міській військовій адміністрації анонсували скорочення комендантської години з 26 березня. Згідно з робочим варіантом, вона триватиме з 00:00 до 05:00. Однак це питання ще узгоджують.

Така тривалість комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту та має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування теж зможуть продовжити час свої роботи.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.