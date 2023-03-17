В Ізраїлі жінки на антиурядовому протесті влаштували перформанс за мотивами антиутопії «Розповідь служниці»

Новини

У Тель-Авіві на антиурядову акцію протесту вийшли жінки в темно-червоних мантіях та білих ковпаках — за аналогією з романом «Розповідь служниці» Маргарет Етвуд. Вони вимагають скасувати судову реформу, яку просуває премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Протестувальниці вважають, що жінки будуть першими, хто постраждає від реформи судів. Перформанс ізраїльтянки пояснюють тим, демократія в Ізраїлі може перетворитися на жахливу антиутопію, де жінок позбавляють їхніх прав.

Роман Етвуд розповідає про футуристичне патріархальне суспільство, де служниці в мантіях змушені народжувати дітей для лідерів. А у випадку реформи жінки побоюються, що консервативний релігійний уряд на чолі з чоловіками посилить нерівність.

Найбільш правий за всю історію Ізраїлю уряд переважно складається з чоловіків. Із 64 членів коаліції Нетаньягу лише девʼять жінок. Ультраортодоксальні партії, які є ключовими компонентами коаліції, повністю відмовляють жінкам у членстві.

Чому реформа породила конфлікт

Судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним, стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду. Вона обмежує повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддає контроль за відбором суддів. Отже, більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньяну досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

Справа Біньяміна Нетаньягу

Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе «жертвою полювання на відьом», а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.

Справа Арʼє Дері

У грудні 2022 року до складу уряду увійшла людина із судимістю — лідер ШАС Арʼє Дері, якого призначили одразу на декілька міністерських посад, зокрема міністра внутрішніх справ. Торік його засудили умовно у справі, що стосувалася податкових махінацій.

18 січня Верховний суд постановив, що Дері через судимості не може залишатися на своїй посаді. Крім того, судді послалися на те, що минулого року під час судового процесу він запевнив суд, що піде з політики. Для того щоб Дері став міністром попри судимість, нова коаліція внесла поправки до закону.