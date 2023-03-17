Тисячі французів вимагають зупинити пенсійну реформу. Що викликало обурення мітингувальників

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У Франції тисячі мітингувальників вийшли на протест після заяви премʼєр-міністра Елізабет Борн, що пенсійну реформу ухвалять без голосування в парламенті. Протестувальники вимагають відставки Борн.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, намагаючись розігнати натовп людей, які кидали бруківку.

Правоохоронці вже заарештували 217 людей, пише Le Figaro. Відомо про одного пораненого поліцейського.

Після розгону мітингу деякі протестувальники влаштували пожежі та пошкодили вітрини магазинів на бічних вулицях.

У Марселі пограбували кілька магазинів і розбили вікна на головній торговій вулиці. У Ліоні ратушу закидали камінням і димовими шашками. В Амʼєні учасники акції спалили картонний манекен із зображенням президента Франції Емманюеля Макрона.

Опозиційні політики обіцяють ініціювати вотум недовіри уряду в найближчі 24 години. Утім, це буде складно реалізувати, оскільки потрібне обʼєднання поляризованих опозиційних партій.