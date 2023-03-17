ЗСУ відбили 70 атак окупантів і ліквідували 760 російських військових

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Getty Images / «Бабель»

Російські військові продовжують штурмувати Бахмут і проводять атаки в районі Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки. За добу окупанти втратили ще 760 військових вбитими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Росія не відмовляється від своїх намірів окупувати Україну, тож попри втрати продовжує наступ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили понад 70 атак.

Також окупанти завдали 5 ракетних і 18 авіаційних ударів, а також здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині було поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.