В Іспанії ухвалили закон проти жорстокого поводження з тваринами. Тепер щоб завести собаку, треба пройти навчання

Новини

Manuel Meza / Unsplash

Парламент Іспанії ухвалив закон про захист тварин, який передбачає зміни до Кримінального кодексу. Тепер за жорстоке поводження з домашніми улюбленцями передбачене більш суворе покарання — від півтора року увʼязнення. Досі найсуворішим покаранням було півтора року за ґратами в разі смерті тварини.

Міністр соціальних прав Іспанії Іоне Беллара наголосила, що йдеться про перший в історії країни закон про права тварин, який має покласти край «безкарності жорстокого поводження з тваринами».

Документ, зокрема, зобовʼязує всіх, хто планує завести собаку, пройти спеціальне навчання, і накладає заборону залишати тварину наодинці більш ніж на 24 години.

Закон також зобовʼязує власників стерилізувати котів, щоб контролювати їхню народжуваність і не допускати вбивства небажаних кошенят або їхнього викидання на вулицю.

Від півтора року увʼязнення даватимуть, якщо тварина потребує ветеринарного лікування, до трьох років, якщо тварина помирає за «обтяжувальних обставин».