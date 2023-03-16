«Шахтар» розгромно програв «Феєнорду» та вилетів з Ліги Європи

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Донецький «Шахтар» розгромно програв нідерландському «Феєнорду» та вилетів з єврокубків. Український клуб у другому матчі поступився з рахунком 7:1.

Перший матч донеччани зіграли внічию 1:1. Але у матчі-відповіді вони пропустили три голи вже в першому таймі.

У другому таймі «Феєнорд» продовжив забивати і загалом забив сім голів у ворота Анатолія Трубіна. Натомість «Шахтар» забив гол престижу аж на 87 хвилині — відзначився Кевін Келсі.

Таким чином «Шахтар» вилетів із Ліги Європи на етапі 1/8 фіналу.