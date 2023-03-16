Колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському обрали запобіжний захід

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Андрій Пивоварський / Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави у 9 997 900 гривень та особистого зобовʼязання.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Пивоварський протягом пʼяти днів має внести заставу, а також виконувати такі зобовʼязання:

прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі Києва та Київської області;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Строк дії зобовʼязань — до 16 травня.

Що за справа?

22 лютого Національне антикорупційне бюро повідомило Андрію Пивоварському про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 мільйонів. За даними слідства, у липні 2015 року Пивоварський зі своїм заступником ухвалили наказ, за яким корабельний збір із суден у морському порту «Південний» почали стягувати й приватні компанії. Однак за законом стягувати такі збори мала Адміністрація морських портів. Пивоварський стверджує, що діяв у межах закону. Цю справу розслідують уже майже сім років.