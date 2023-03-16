НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% і посилив конкуренцію банків за депозити населення

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%. Регулятор також запровадив комплекс додаткових заходів, щоб посилити конкуренцію банків за строкові депозити населення.

В НБУ очікують, що зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження готівкового курсу спонукатиме вкладників нарощувати заощадження у гривні. Це посилить стійкість валютного ринку, захистить міжнародні резерви та позитивно вплине на курсові та інфляційні очікування.

Серед ризиків, що можуть мати негативний вплив на інфляційну динаміку, НБУ вбачає:

тривалість та інтенсивність бойових дій; подальше руйнування обʼєктів критичної інфраструктури;

додаткові бюджетні потреби та значні квазіфіскальні дефіцити в енергетичній сфері;

ускладнення чи припинення роботи «зернового коридору»;

передчасне помʼякшення монетарної політики провідними центральними банками.

Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів держбюджету та платіжного балансу.

«Враховуючи потенційні надходження коштів від міжнародних партнерів, зокрема від МВФ, і подальшу активізацію ринку внутрішніх боргових запозичень, бюджетні потреби у 2023 році будуть повністю профінансовані без монетизації дефіциту бюджету», — сказано у пресрелізі НБУ.

Значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках банків, що генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого помʼякшення адміністративних обмежень.

«У найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції», — зазначають у пресрелізі НБУ. Щоб заохотити банки підвищувати ставки за строковими депозитами, Нацбанк запроваджує комплекс додаткових заходів.

Так, із 7 квітня 2023 року НБУ запроваджує тримісячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку на рівні облікової ставки 25%. Банки зможуть розміщувати кошти в таких сертифікатах залежно від обсягу гривневих депозитів населення з початковим терміном від трьох місяців. Перший тендер із розміщення депсертифікатів строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. НБУ планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року.

Також НБУ знижує ставку за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

З 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обовʼязкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб становитимуть 0% у гривні та 10% в іноземних валютах (10%) і поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

«Запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні. Це знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі помʼякшення валютних обмежень», — пояснює регулятор. Водночас ці заходи сприятимуть зростанню ставок за строковими депозитами та, відповідно, посилять захист гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення і пожвавлять активність банків на міжбанківському ринку.