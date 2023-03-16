Опитування: Більшість європейців вважають росію противником своїх країн

Новини

Reuters / «Бабель»

Дві третини респондентів у 10 країнах Європи вважають росію противником своїх держав після початку російського вторгнення в Україну.

Про це свідчать результати опитування, які опублікувала Європейська рада з міжнародних відносин, повідомляє Politico.

Найсильніша позиція щодо росії як противника в Данії — 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають росію противником.

Політологи Іван Крастев і Марк Леонард, які представили доповідь, кажуть, що війна в Україні призвела до створення трьох блоків у Європі.

Перший — «північних і східних яструбів», до яких належать Естонія, Польща, Данія та Британія. У цих країнах більшість людей рішуче підтримують цілі Києва у війні.

Другий — «неоднозначний Захід», що складається з Франції, Німеччини, Іспанії та Португалії. Там думки про те, як має закінчитися війна, розділилися.

Третій — «слабкі південні ланки», до яких належать Італія та Румунія. Вони хочуть, щоб війна закінчилася швидше, навіть якщо це призведе до територіальних втрат України.