Офіцер, який побив строковика у військовій частині Житомирщини, отримав підозру

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ДБР

Офіцеру, який побив строковика у військовій частині Житомирщини, повідомили про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, командир взводу роти охорони військової частини побив солдата, унаслідок чого той отримав легкі тілесні ушкодження. Офіцер був незадоволений, що строковик був нетверезий і поводився неналежним чином.

Такими діями підозрюваний порушив вимоги Статутів Збройних сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. Питання про обрання йому запобіжного заходу поки вирішують.

На командування військової частини склали адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у звʼязку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).