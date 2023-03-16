Ексочільник авіакомпанії МАУ Євген Дихне отримував в компанії $20 тисяч на місяць

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Facebook / Fly UIA

Ексочільник авіакомпанії МАУ Євген Дихне в інтервʼю «Бабелю» розповів, що за місяць роботи в компанії він отримував $20 тисяч.

У вересні 2022 року закінчився його контракт на посаді президента авіакомпанії. На запитання, чому контракт не продовжили, Дихне каже:

«Це було взаємне рішення — моє і голови Наглядової ради [Арона Майберга]. Ми з ним у досить тривалому публічному конфлікті, тому відпрацював до кінця контракту, і на тому все. Свій обовʼязок перед компанією я виконав. Улітку 2022 року було дуже багато завдань від держави. Ми гуманітарними рейсами доправляли вантажі до нашого з Польщею кордону, а далі вони їхали в Україну. Також ми працювали з великим польським туроператором ІТАКА, він залишився задоволений нашою роботою».

За його словами, МАУ літала до останнього дня його контракту, а щойно він закінчився, компанія зупинилася.

«І не тому що я чудовий президент, а тому що після мого звільнення і призначення нового президента загострився конфлікт між акціонерами. Як кажуть, найшла коса на камінь, і це погано позначилося на компанії», — зазначив він.

Раніше в інтервʼю Forbes Майберг критикував Дихне за те, що МАУ була фактично на межі виживання і він не зміг оптимізувати її роботу. Через це Майберг хотів звільнити Дихне, але інший акціонер — Ігор Коломойський — був на його боці.

«Я не брав участі в конфлікті між акціонерами, у мене був свій ідеологічний конфлікт із Майбергом. Він забрав мене з улюбленої роботи в «Борисполі», де я працював першим заступником гендиректора, і запросив на амбітне завдання — реформувати МАУ. У мене було бачення і бажання в житті зробити один значущий ривок — реформувати національного авіаційного оператора. Перш ніж погодитись на цю роботу, я висунув багато умов. Одна з них — свобода приймати кадрові та стратегічні рішення», — розповів Дихне.

«Коли Майберг кликав мене на роботу, то запевняв, що сам втомився керувати компанією і готовий віддати її в надійні руки. Коли дійшло до справи, виявилося, що він керує МАУ в ручному режимі, зʼявилося два центри прийняття рішень. Мені довелося конфліктувати. Майберг вимагав від мене додаткових узгоджень, які не відповідають статуту компанії», — пояснив він.