Axios: Ізраїль схвалив експортні ліцензії на системи захисту від дронів для України

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Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж для двох своїх компаній, які розробляють системи боротьби з дронами. Ці системи можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.

Про це пише Axios із посиланням на трьох ізраїльських і українських посадовців.

Уперше від початку великої війни Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу в Україну.

До цього Ізраїль намагався не надавати військову допомогу ЗСУ, побоюючись спричинити напруженість у відносинах з росією та зашкодити власним безпековим інтересам у Сирії.

Та коли росія почала використовувати ударні безпілотники іранського виробництва, український уряд посилив свій тиск на Ізраїль, просячи військової допомоги.

Українські посадовці переконують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може вдосконалити свої безпілотники на основі досвіду російсько-української війни.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній — Elbit і Rafael, які розробляють системи боротьби з дронами.

Ізраїль пропонує Україні купити засоби електронної боротьби для блокування та збивання безпілотників, які мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць.

За словами ізраїльського посадовця, однією з можливих причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, є бажання побачити, як ці системи працюють проти іранських безпілотників.