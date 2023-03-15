У Польщі ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на росію

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Польські служби викрили шпигунську мережу, яка працювала на росію. Група мала готуватись до диверсій у країні.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

У цій справі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали шість людей. Їх схопили після того, як знайшли приховані камери на важливих трасах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу. Таких пристроїв десятки. Ідеться переважно про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту в Ясьонці поблизу Жешува. Це головний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

«Першочерговим завданням затриманих був збір інформації, але можлива підготовка до диверсії», — так коментує цю інформацію колишній заступник голови Служби військової контррозвідки (SKW) Мацей Матисяк. Він вважає, що росія могла збирати дані про кількість транспорту, його охорону та тип техніки, яка потрапляє в Україну із Заходу.