Росія знову обстріляла Марганець Дніпропетровської області, є загиблі

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Росія знову обстріляла місто Марганець Дніпропетровської області, загинули дві жінки 62 та 57 років.

Про це 15 березня повідомив очільник обласної військовї адміністрації Сергій Лисак.

Ще чотири жінки та один чоловік постраждали. У місті пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватних будинки.

Місто Марганець розташоване на правому березі Дніпра, а на іншому березі — окуповане місто Енергодар Запорізької області, звідки росія й обстрілює Марганець артилерією та реактивними системами залпового вогню.