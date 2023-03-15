Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив у лицарі гітариста Queen Браяна Мея

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Легендарний рок-гітарист Браян Мей отримав лицарське звання від британського монарха Чарльза III.

Про це пише CNN.

На церемонії була присутня дружина Мея Аніта Добсон. Офіційний акаунт гурту Queen привітав свого музиканта.

«Постань, сере Браян Мей! Сьогодні в Букінгемському палаці відбулося прийняття Браяна в лицарі Королівства. Лицарство вручив Браяну Його Королівська Високість король Чарльз. Щиро вітаємо, сере Браяне!» — йдеться у дописі.

75-річний Браян Мей був удостоєний титулу разом із понад тисячею людей з першого новорічного списку короля Чарльза III, оголошеного у грудні 2022 року.

Новорічні нагороди присуджують з часів правління королеви Вікторії у XIX столітті. Перелік кандидатів складає незалежний комітет, а потім затверджує премʼєр-міністр та монарх.