В Україні з квітня запрацює перша клініка з протезування. Як записатися в чергу

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National Cancer Institute / Unsplash

На базі військового госпіталю у Винниках (Львів) 3 квітня запрацює перша черга сучасної клініки Superhumans Center.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Для військових і цивільних будуть доступні лабораторія з виготовлення і збирання протезів; департамент фізичної реабілітації; басейн для реабілітації та відділення психологічної підтримки.

Для людей, які постраждали через воєнні дії, усі послуги клініки будуть безкоштовними.

Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.

У медзакладі працюватимуть висококваліфіковані українські фахівці, які переймають досвід медиків із провідних клінік світу.