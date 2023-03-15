Данія погодила створення фонду підтримки України на мільярд доларів

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Уряд Данії погодив створення фонду в розмірі 7 мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну Данії, передає Reuters.

«Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка — з огляду на наші розміри — підтримує Україну найбільш», — сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти повʼязані з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

Фонд складатиметься з трьох компонентів:

зброя та інше військове обладнання спільно з навчаннями — 5,4 мільярда данських крон.

цивільна підтримка, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію — 1,2 мільярда данських крон.

підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України — 0,4 мільярда данських крон.

Раніше Данія надала Україні військову підтримку на суму близько 5 мільярдів данських крон.