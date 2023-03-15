The Hollywood Reporter: Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його карʼєрі

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Американський режисер Квентін Тарантіно закінчив роботу над сценарієм нового фільму під назвою «Кінокритик», пише The Hollywood Reporter, спираючись на власні джерела. Очікується, що це буде останній, десятий фільм Тарантіно.

Події стрічки відбуватимуться в Лос-Анджелесі 1970-х років, головною героїнею стане кінокритикиня. Імовірно, сюжет буде про Полін Кель — одну з найвпливовіших кінокритиків свого часу. Зйомки фільму мають розпочатися вже цієї осені.

Наразі режисер ще не уклав угоди зі студією. Тарантіно шукає такі ж умови, які були з його попередньою стрічкою «Одного разу в Голлівуді» — обовʼязковий показ в кінотеатрах і володіння авторськими правами на фільм. Тоді режисер співпрацював зі студією Sony Pictures, у їхній угоді йшлося, що Тарантіно матиме авторські права на цю стрічку через 20 років.

Кінорежисер завжди казав, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років.

Тарантіно в інтервʼю зізнався, що режисери з віком «втрачають свій блиск», і він не хотів би мати навіть однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже, за його словами, одна погана кінострічка зіпсує три хороші.