Марокко замінить Україну в спільній з Іспанією та Португалією заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року

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NBC News

Марокко приєдналося до спільної заявки Іспанії та Португалії для проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Країна замінила в цій заявці Україну.

Про це повідомив король Марокко Мохаммед VI у своєму зверненні, пише Morocco World News.

«Королівство Марокко ухвалило рішення разом з Іспанією та Португалією подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року», — зазначив він.

За його словами, така заявка є безпрецедентною та обʼєднає Європу й Африку. Це вже шоста спроба Марокко провести Чемпіонат світу.

Раніше в цій заявці замість Марокко була Україна. Але ЗМІ пишуть, що від її кандидатури відмовилися через корупційні скандали в керівництві Української асоціації футболу. Наразі в УАФ не коментували цю інформацію та не підтвердили виключення України зі спільної заявки.

У жовтні стало відомо, що Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Україна офіційно стала одним із претендентів на проведення змагань.