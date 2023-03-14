Марокко замінить Україну в спільній з Іспанією та Португалією заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NBC News
Марокко приєдналося до спільної заявки Іспанії та Португалії для проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Країна замінила в цій заявці Україну.
Про це повідомив король Марокко Мохаммед VI у своєму зверненні, пише Morocco World News.
«Королівство Марокко ухвалило рішення разом з Іспанією та Португалією подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року», — зазначив він.
За його словами, така заявка є безпрецедентною та обʼєднає Європу й Африку. Це вже шоста спроба Марокко провести Чемпіонат світу.
Раніше в цій заявці замість Марокко була Україна. Але ЗМІ пишуть, що від її кандидатури відмовилися через корупційні скандали в керівництві Української асоціації футболу. Наразі в УАФ не коментували цю інформацію та не підтвердили виключення України зі спільної заявки.
У жовтні стало відомо, що Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Україна офіційно стала одним із претендентів на проведення змагань.
- У листопаді Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ мав право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень — і він одразу це зробив. Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 мільйона), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.