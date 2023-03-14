Уряд погодив звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад очільників областей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кабінет міністрів погодив звільнення очільників трьох обласних військових адміністрацій.
Про це постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив 14 березня.
Погоджено звільнення:
- Гайдая Сергія з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Марченка Максима з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Гамалія Сергія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Далі їх має звільнити президент Володимир Зеленський. Хто саме буде замість них — поки невідомо. Перед цим ЗМІ писали, що Сергій Гайдай може стати послом України в Казахстані.