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Уряд погодив звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад очільників областей

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кабінет міністрів погодив звільнення очільників трьох обласних військових адміністрацій.

Про це постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив 14 березня.

Погоджено звільнення:

Далі їх має звільнити президент Володимир Зеленський. Хто саме буде замість них — поки невідомо. Перед цим ЗМІ писали, що Сергій Гайдай може стати послом України в Казахстані.