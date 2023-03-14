Reuters: Україна порушила справу проти двох окупантів, які на Київщині зґвалтували жінку і вчинили насильство щодо її доньки

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Офіс генерального прокурора України порушив справу проти двох російських солдатів, які на Київщині вчинили сексуальне насильство щодо дитини та зґвалтували її матір. Усе це відбувалося на очах батька, якого побили.

Про це пише Reuters, який ознайомився з матеріалами справи.

За даними слідства, злочин вчинили російські солдати з 15 окремої мотострілецької бригади у Броварському районі Київської області. Більшість злочинів сталися 13 березня, коли російські військові напилися та увірвалися у двір будинку, де проживала молода родина.

Батька вони побили металевим горшком і змусили стати на коліна, а його жінку зґвалтували. Також вони вчинили сексуальне насильство щодо їхньої чотирирічної доньки. Один з окупантів сказав, що «зробить її жінкою» перед насильством.

Уся родина вижила після цього. Слідство вважає, що це були два російські снайпери 28 та 32 років. Останній нібито загинув ще тоді, а інший повернувся до росії. Прокуратура назвала його імʼя — Євгеній Чернокнижний. Журналісти знайшли його номер телефону, але слухавку взяв його брат і повідомив, що Євгеній вже теж загинув.

Двоє снайперів входять до загального списку з шести підозрюваних, які вчиняли сексуальні злочини у Броварському районі. Зокрема, після нападу на молоду родину вони увірвалися до сусіднього будинку, де проживала пара похилого віку — їх російські солдати побили. Також вони зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. Ще в одному будинку, де проживали кілька сімей, росіяни зібрали всіх на кухні та зґвалтували 15-річну дівчину та її матір. Прокурори розповіли, що всі постраждалі вижили, вони отримали медичну та психологічну допомогу.

Загалом в Офісі генпрокурора розповіли, що розслідують понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини росіян. Наразі суди винесли вироки проти 26 росіян за воєнні злочини. Деякі з них були військовополонені, деяких судили заочно, зокрема один із вироків був за зґвалтування.