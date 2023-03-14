Рада ЄС збільшила Фонд миру на €2 мільярди. З нього виділяють гроші й на військову допомогу Україні

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Reuters / «Бабель»

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на €2 мільярди — до €7,979 мільярда до 2027 року, щоб покривати додаткові потреби.

Про це Рада ЄС оголосила 14 березня.

Із цього фонду виділяють гроші на військову допомогу Україні та на підтримку партнерів ЄС в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки постійно виникають нові потреби.

Рада ЄС також вирішила встановити фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання Євросоюзу — €5 мільйонів.

Що це за фонд?

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України через сім послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія.