Республіканець Рон Десантіс заявив, що захист України не є пріоритетом США. У 2024 році він може балотуватися в президенти

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Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США. Він вважає, що американським політикам слід зосередити увагу на власній країні.

Про це пише The New York Times.

«Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів — забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності нашої армії, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю — все більше заплутування в територіальну суперечку між Україною та росією не є одним із них», — сказав Десантіс в ефірі Fox News.

Проте у 2014 і 2015 роках, коли росія розпочала військову агресію проти України, Десантіс критикував тодішнього президента Обаму за те, що він робить недостатньо, і закликав надати зброю Україні. Тепер його погляди змінилися.

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «безлімітним чеком» протягом «стільки, скільки потрібно», без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», — наголосив Десантіс.

Також він проти поставок ЗСУ далекобійних ракет та авіації через ризики «гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу».

Заяви Десантіса стосовно України збігаються з поглядами експрезидента США Дональда Трампа. Колишній американський лідер часто повторює, що «обидві сторони втомлені та готові укласти угоду» і що «смерть і руйнування мають закінчитися зараз». Трамп уже заявляв, що дозволив би росії «заволодіти» частинами України в рамках домовленості.

Десантіс офіційно не заявляв про намір балотуватися від Республіканської партії, але у приватних розмовах говорив, що планує брати участь у президентських виборах. У США його ставлять за рейтингами на один рівень з Дональдом Трампом.