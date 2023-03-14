У Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства. Що він пропонує

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства. Він дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, при цьому не вступаючи у шлюб.

Про це повідомила депутатка Інна Совсун.

Реєстроване партнерство не є шлюбом, а просто надає партнерам статус близьких родичів — членів сімʼї першого ступеня спорідненості, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і чи ведуть спільно домашнє господарство.

Депутати пояснюють, що війна каталізувала потребу ухвалити цей документ, оскільки військові не можуть офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі. Тому у випадках поранення, зникнення безвісти або загибелі вони не мають достатнього юридичного захисту з боку держави.

Реєстрація партнерства проводитиметься після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.