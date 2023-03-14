Ірак висадить пʼять мільйонів дерев для боротьби зі спекою та пиловими бурями

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Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа Аль-Судані виступив з ініціативою висадити 5 мільйонів пальм та інших дерев по всій країні для боротьби з кліматичними змінами — хвилями спеки, посухами та пиловими бурями.

Про це пише Bloomberg.

Понад 7 мільйонів мешканців Іраку постраждали від багаторічної посухи. Зруйнована війною країна пережила екстремальні температури, збільшення кількості пилових бур і скорочення посівних площ удвічі.

До 2030 року Ірак також планує покрити третину потреб країни в електриці за рахунок сонячної енергії та зменшити викиди вуглецю. Премʼєр закликав союзників та Організацію Обʼєднаних Націй підтримати зусилля іракців у боротьбі зі зміною клімату.

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