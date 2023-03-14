США, Велика Британія та Австралія побудують флот атомних підводних човнів у рамках оборонної угоди AUKUS

Новини

Лідери США, Великої Британії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS. Про цю угоду вперше заговорили у 2021 році.

Відповідна заява оприлюднена на сайті британського уряду.

Атомні підводні човни SSN-AUKUS першого покоління побудують на основі провідної у світі конструкції британських субмарин з використанням передових технологій США.

Будівництво підводних човнів у Великій Британії відбуватиметься переважно в Барроу-ін-Фернесс.

Протягом наступного десятиліття Австралія створить свою промислову базу і будуватиме субмарини в Південній Австралії з деякими компонентами, виробленими у Великій Британії.

Перші британські підводні човни будуть доставлені наприкінці 2030-х для заміни нинішніх класу Astute, а перші австралійські підводні — на початку 2040-х років.

Вибір сумісної конструкції підводного човна дозволить Великій Британії, Австралії та США разом протистояти загальним загрозам та стримувати агресію, зокрема в Індо-Тихоокеанському та Євроатлантичному регіонах.