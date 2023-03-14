США, Велика Британія та Австралія побудують флот атомних підводних човнів у рамках оборонної угоди AUKUS
- Автор:
- Софія Телішевська
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Лідери США, Великої Британії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS. Про цю угоду вперше заговорили у 2021 році.
Відповідна заява оприлюднена на сайті британського уряду.
Атомні підводні човни SSN-AUKUS першого покоління побудують на основі провідної у світі конструкції британських субмарин з використанням передових технологій США.
Будівництво підводних човнів у Великій Британії відбуватиметься переважно в Барроу-ін-Фернесс.
Протягом наступного десятиліття Австралія створить свою промислову базу і будуватиме субмарини в Південній Австралії з деякими компонентами, виробленими у Великій Британії.
Перші британські підводні човни будуть доставлені наприкінці 2030-х для заміни нинішніх класу Astute, а перші австралійські підводні — на початку 2040-х років.
Вибір сумісної конструкції підводного човна дозволить Великій Британії, Австралії та США разом протистояти загальним загрозам та стримувати агресію, зокрема в Індо-Тихоокеанському та Євроатлантичному регіонах.
- 15 вересня 2021 року США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.