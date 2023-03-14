ЗСУ за добу відбили сто ворожих атак і знищили 740 окупантів

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Reuters

Російські окупанти все ще намагаються захопити Бахмут і завдають інтенсивних атак поблизу Авдіївки та Марʼїнки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками 13 березня.

Незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Сили оборони також знищили 740 російських окупантів, 10 танків та 16 артилерійських систем.