Колишнього очільника Державної продовольчо-зернової корпорації екстрадували до України. Його затримали ще в 2019 році

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ДПЗКУ

Колишнього очільника Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука екстрадували з Литви до України. Його підозрюють у завданні збитків державі на $60 мільйонів.

Про це пише САП у своєму Facebook.

Там зазначили, що Вовчука екстрадували 13 березня. Він перебував у розшуку з березня 2017 року, але в жовтні 2019 року його затримали в Литві. Він намагався отримати притулок, але безуспішно.

«Після рішення про екстрадицію підозрюваний оскаржував його нібито через небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням рф. Попри це, через 4 роки судових слухань особу все ж таки екстрадовано до України», — зазначили в САП.

За даними слідства, Вовчук за допомоги міжнародного зернотрейдера організував незаконну корупційну схему, в якій зерно держкомпаній передавалося через кілька субʼєктів і постачалося до Саудівської Аравії. Вони уклали контракти за заниженими цінами, але кошти за поставлене зерно так і не були сплачені. Це призвело до збитків Державної продовольчо-зернової корпорації України в $60 млн.