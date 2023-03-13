Опитування: Більшість українців виступають за звільнення Криму військовим шляхом

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64% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що Україна має звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо існуватиме ризик зменшення підтримки Заходу і тривалішої війни.

Про це йдеться в результатах Всеукраїнського опитування КМІС, проведеного 22 лютого — 6 березня.

Згідно з останніми даними Інституту, абсолютна більшість українців — 87% — виступає проти будь-яких територіальних поступок; 9% до них готові. Проте це запитання ставили загалом щодо «територіальних поступок», без конкретизації територій та можливих «компромісних» пропозицій.

Респондентам пропонували два сценарії:

Один із них включав допомогу Заходу визволити та надійно захистити всі території включно з Донбасом, проте без Криму.

Другий сценарій передбачав спроби військового визволення Криму, проте з розумінням, що Захід може зменшити допомогу, а війна — затягнутися.

«Як можна бачити, дійсно у такому підході простір для знаходження «компромісів» розширюється, і більше людей готові пристати на такий формат дій. Утім, разом із цим більшість респондентів — 64% — вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни», — розповіли в КМІС.

У інституті додали, що 24% респондентів більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій на півострові.