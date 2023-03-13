У США збанкрутував Signature Bank, популярний серед криптовласників. Це крах другого великого банку за три дні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Американські регулятори вирішили закрити нью-йоркський Signature Bank, який стикнувся з кризою довіри. Це стало другим масштабним банкрутством на банківському ринку США за три дні. 10 березня стало відомо про крах Silicon Valley Bank.
Про це пише The Wall Street Journal.
Signature також ослаб через ставку на криптобанкінг. Його падіння стало третім за масштабами в американській історії, зазначає видання.
Банк намагався знайти покупця чи інше рішення, щоб зміцнити свої фінанси до ранку понеділка, але не зміг вчасно здійснити продаж.
Член правління Signature Барні Френк сказав, що Signature постраждав від відтоку коштів клієнтів на мільярди доларів. За його словами, стурбованість клієнтів щодо вкладень у криптовалюту зросла після краху SVB. Клієнти сказали, що почуваються комфортніше в гігантських банках, таких як JPMorgan Chase & Co.
«Це була паніка, спричинена SVB. Ми були в порядку до останніх двох годин пʼятниці», — сказав він.
Регулюючі органи запевнили, що клієнти Signature отримають усі свої депозити, включаючи гроші, що перевищують ліміт $250 тисяч для федерального страхування депозитів.
«Вкладники отримають доступ до всіх своїх грошей, починаючи з понеділка, 13 березня. Жодних збитків, повʼязаних із вирішенням проблеми Silicon Valley Bank, платники податків не зазнають», — йдеться в спільній заяві.
- Signature заснований у 2001 році як альтернатива великим банкам. Після фінансової кризи 2008—2009 років банк швидко зріс і став улюбленцем інвесторів. У 2018-му Signature найняв банкірів, які спеціалізуються на криптовалюті, та з часом став одним із провідних банків крипторинку. Спеціальна система платежів для криптокомпаній допомогла банку більш ніж подвоїти депозити за два роки. На початку 2022 року близько 27% його депозитів були від криптоклієнтів. Криза на крипторинку, яка поглибилася після краху криптобіржі FTX, призвела до виведення мільярдів доларів депозитів.
- Наприкінці минулого року банк заявив, що повертається до криптовалюти та розлучається з деякими криптоклієнтами. Він розірвав зв’язки з міжнародним бізнесом Binance, найбільшою криптобіржею. Але ці кроки не заспокоїли інвесторів. Спіраль закрутилася після закриття минулого тижня Silvergate Capital Corp., ще одного банку в криптосвіті, і банку Silicon Valley Bank, орієнтованого на технології.