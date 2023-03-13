У США збанкрутував Signature Bank, популярний серед криптовласників. Це крах другого великого банку за три дні

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Американські регулятори вирішили закрити нью-йоркський Signature Bank, який стикнувся з кризою довіри. Це стало другим масштабним банкрутством на банківському ринку США за три дні. 10 березня стало відомо про крах Silicon Valley Bank.

Про це пише The Wall Street Journal.

Signature також ослаб через ставку на криптобанкінг. Його падіння стало третім за масштабами в американській історії, зазначає видання.

Банк намагався знайти покупця чи інше рішення, щоб зміцнити свої фінанси до ранку понеділка, але не зміг вчасно здійснити продаж.

Член правління Signature Барні Френк сказав, що Signature постраждав від відтоку коштів клієнтів на мільярди доларів. За його словами, стурбованість клієнтів щодо вкладень у криптовалюту зросла після краху SVB. Клієнти сказали, що почуваються комфортніше в гігантських банках, таких як JPMorgan Chase & Co.

«Це була паніка, спричинена SVB. Ми були в порядку до останніх двох годин пʼятниці», — сказав він.

Регулюючі органи запевнили, що клієнти Signature отримають усі свої депозити, включаючи гроші, що перевищують ліміт $250 тисяч для федерального страхування депозитів.

«Вкладники отримають доступ до всіх своїх грошей, починаючи з понеділка, 13 березня. Жодних збитків, повʼязаних із вирішенням проблеми Silicon Valley Bank, платники податків не зазнають», — йдеться в спільній заяві.