Губернатор острова Балі пропонує припинити видачу віз росіянам та українцям після прибуття

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Bali Provincial Administration

Губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер запропонував припинити видавати візи після прибуття туристам з росії та України.

Про це пише The Jakarta Post.

Він надіслав відповідну пропозицію Міністерству закордонних справ і Міністерству юстиції та прав людини.

«Я написав листа у міністерство з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців», — сказав Костер на брифінгу 12 березня.

Губернатор Балі аргументував своє рішення тим, що отримав повідомлення про «погану поведінку» та імовірну злочинну діяльність російських і українських туристів на острові.