ДБР розслідуває побиття строковика у військовій частині Житомирщини. Офіцеру загрожує від 8 до 12 років увʼязнення

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ДБР розслідує побиття солдата офіцером у 190 навчальному центрі в Житомирській області. Офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Його дії попереднього кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Слідчі вже допитали підозрюваного молодшого лейтенанта. Він наполягає на тому, що солдат нібито був у стані алкогольного спʼяніння. Наразі життю та здоровʼю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюють.