ДБР розслідуває побиття строковика у військовій частині Житомирщини. Офіцеру загрожує від 8 до 12 років увʼязнення
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- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
ДБР розслідує побиття солдата офіцером у 190 навчальному центрі в Житомирській області. Офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Його дії попереднього кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Слідчі вже допитали підозрюваного молодшого лейтенанта. Він наполягає на тому, що солдат нібито був у стані алкогольного спʼяніння. Наразі життю та здоровʼю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюють.
- 11 березня у соцмережах поширилося відео побиття офіцером солдата-строковика, яке, як стверджується, мало місце у 190 навчальному центрі в селищі Гуйва (Житомирська область).
- Місцеве видання «Перший Житомирський» писало, що на відео командир 2 взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич. Саме він бив ногами солдата. Військовослужбовці цієї частини поскаржилися, що таке відбувається систематично.