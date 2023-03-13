Помер японський письменник Кендзабуро Ое. Він удостоївся Нобелівської премії з літератури

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У віці 99 років помер японський письменник-гуманіст Ое Кендзабуро, який отримав Нобелівську премію в 1994 році. Ое помер від старості ще 3 березня.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на найбільше японське видавництво Kodansha.

У 1994 році Ое Кендзабуро став другим японським письменником, який отримав Нобелівську премію з літератури.

Шведська академія відзначила автора за його художні твори, у яких «поетична сила створює уявний світ, де життя та міф згущуються, щоб сформувати бентежну картину людського становища сьогодні».

Кендзабуро Ое вивчав французьку літературу в Токійському університеті, тож у його ранніх творах помітний вплив Жана-Поля Сартра та інших французьких письменників.

Письменник покладав на Японію відповідальність за Другу світову війну та атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Після аварії на «Фукусімі» виступив проти можливого перезапуску ядерних реакторів у Токіо. Він активно виступав проти ядерної зброї і боровся за права людини. Письменник випустив серію есеїв «Хіросімські записки» і багато разів відвідував Хіросіму. Також він брав участь у Всесвітній конференції із заборони атомних бомб.

Крім цього, Кендзабуро Ое був одним з тих, хто створив антивоєнне обʼєднання японських діячів культури.

Після здобуття Нобелівської премії Кендзабуро Ое відмовився від Ордену Культури — японської премії в галузі культури, яка вручається Імператором. Письменник заявив, що визнає лише демократію.