Група розробників створила симулятор, у якому потрібно нищити російських окупантів з дрона

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На ігровому сервісі Steam у другому кварталі 2023 року в ранньому доступі вийде симулятор ударного коптера Death From Above, який дозволить усім охочим відчути себе українським оператором дрона і нищити російських окупантів.

Трейлер майбутньої гри опублікував видавець Lesser Evil.

У Death From Above гравець виконуватиме завдання у ролі українського військового, який має шукати та знищувати окупантів та ворожу техніку, а також звільняти вежі звʼязку та повертати вкрадені речі, наприклад пральні машини.

Гру розробляють фахівці з України, Польщі, Фінляндії, Казахстану, Німеччини та Португалії. На платформі Kickstarter триває збір коштів на її вдосконалення. 30% з доходів від продажу гри передадуть фонду «Повернись живим» та на проєкт «Армія дронів».