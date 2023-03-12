Стратегічний бомбардувальник США наблизився до росії та облетів країни Балтії

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Американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress в суботу, 11 березня, пролетів над країнами Балтії й Фінською затокою, наблизившись до російського острова Гогланд, що розташований приблизно за 180 км на захід від Санкт-Петербурга і за 35 км від узбережжя Фінляндії.

Про політ літака повідомляв міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, зазначивши, що бомбардувальник (борт NOBLE61) супроводжували польські винищувачі.

Як повідомляють ERR та Yle, проліт літака фактично був сигналом для росії. Цей бомбардувальник здатний нести ядерну зброю.

За даними сайту моніторингу польотів Flightradar24, бомбардувальник попрямував з Польщі через Балтійське море до Фінської затоки і повернув до Естонії перед островом. Після цього пролетів над Латвією та Литвою, дуже близько до Калінінградської області росії.