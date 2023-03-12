У мережі поширюють відео побиття строковика у військовій частині Житомирщини. Ініційовано розслідування

Новини

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У соцмережах поширюють відео побиття офіцером солдата-строковика, яке, як стверджується, мало місце у 190 навчальному центрі в селищі Гуйва (Житомирська область).

Місцеве видання «Перший Житомирський» пише, що на відео командир 2 взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич. Саме він бив ногами солдата. Військовослужбовці цієї частини поскаржилися, що таке відбувається систематично.

Вітусевич вже записав відео у Facebook, в якому заявив, що готовий понести покарання і натякнув на розпивання алкоголю солдатом, якого він побив.

У 190 центрі ініціювали службове розслідування, до якого долучаться Служба військового правопорядку, контррозвідка та Державне бюро розслідувань.

«Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обовʼязків до кінця розслідування», — сказано у заяві центру.